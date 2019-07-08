В понедельник, 8 июля примерно в 12 утра в на повороте в деревню Дурыкино столкнулись грузовик и бензовоз из-за нарушения ПДД, сообщают в областном МЧС. Движение временно перекрывали.

В пресс-службе сказали, что движение частично затруднено и шло по левой полосе. Очевидец дополнил, что движение в районе пешеходного моста в Чашниково было временно перекрыто полностью. Пострадавших нет, разлива топлива и возгорания не произошло, пишут МЧС.

Однако очевидец рассказал нам другую версию. Когда он проезжал мимо, то видел дыру в бензовозе диаметром около 50 см. Из нее лился бензин на проезжую часть. Также он добавил, что рядом стояла пожарная машина с сухими рукавами шлангов наготове.