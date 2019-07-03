Фото с zelbiblio.ru
До конца лета в библиотеках проходит программа «Вокруг света за одно лето». Школьникам от 6 до 15 лет предлагают вести дневник летнего чтения. Каждый сам определит количество книг, которое должен прочитать за лето. В дневниках нужно будет описать свои впечатления от книги. Работы можно будет сдать до 15 сентября, а подведение итогов и награждение призами пройдет 22 сентября.
В Зеленограде стать участником можно в Центральной детской библиотеке №251 (корпус 401), Библиотека театра и кино №252 (корпус 1462), Библиотека №255 (корпус 1004). Телефон для справок 8(499)736-26-90.
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