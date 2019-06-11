Как разворачивались события можно понять по словам очевидцев. Сначала женщина пристала к девочке на лавке возле корпуса 1629 и начала драть ее за волосы. Той удалось отбиться, но за нее заступилась пожилая местная жительница, 82-летняя Алевтина Андреевна. Неадекватная тут же набросилась на бабушку, нанесла множество ударов по лицу палкой и направилась дальше. У бедной пенсионерки после стычки расцарапанное лицо, кровь из виска и разбитая губа, которую пришлось зашивать после приезда скорой помощи.