В понедельник, 10 июня 42-летняя местная жительница буянила во дворах 16-го микрорайона. Она напала на девушку, перевернула коляску с ребенком и побила пожилую женщину. Теперь на хулиганку завели уголовное дело по статьям «Побои» и «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», сообщил Следственный комитет.
«По данным следствия, днем 10 июня подозреваемая в состоянии алкогольного опьянения в магазине Зеленограда беспричинно, из хулиганских побуждений нанесла множественные удары пожилой женщине и 11-летней девочке, причинив им телесные повреждения» , — цитирует сотрудника органов ТАСС.
Как разворачивались события можно понять по словам очевидцев. Сначала женщина пристала к девочке на лавке возле корпуса 1629 и начала драть ее за волосы. Той удалось отбиться, но за нее заступилась пожилая местная жительница, 82-летняя Алевтина Андреевна. Неадекватная тут же набросилась на бабушку, нанесла множество ударов по лицу палкой и направилась дальше. У бедной пенсионерки после стычки расцарапанное лицо, кровь из виска и разбитая губа, которую пришлось зашивать после приезда скорой помощи.
Дальше дебоширка направилась в магазин «Магнит» на улице Андреевка, где раскидывала товары с полок, устроила потасовку с работниками и перевернула коляску с годовалым ребенком. От падения мальчик получил гематому головы и был отвезен в травмпункт бригадой скорой помощи. Видео с камер смотрите по ссылке.
Вскоре ее задержали рядом с местной церковью. Сейчас она находится в больнице, где выясняется ее психическое здоровье, сообщает ТАСС. Возможно, есть еще пострадавшие от действий этой особы. Например, по словам очевидцев, она плевала в лица прохожим.
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