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На Ленинградском шоссе до конца месяца из-за ремонта запланированы пробки 11.06.2019 ZELENOGRAD.RU

Центр организации дорожного движения предупредил об ограничении движения в районе пересечения Ленинградского шоссе и Фестивальной улицы. До 30 июня там будут ремонтировать водопровод. Это касается автомобилистов и пассажиров 400-го автобуса.

Ограничения коснутся следующих участков Ленинградского шоссе:

  • В районе пересечения с Флотской улицей
  • В районе пересечения с Фестивальной улицей (где метро «Речной вокзал»)
  • От дома 92/1 до дома 94/1
  • У парка Дружбы
  • Пересечение с проектируемым проездом 6184

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