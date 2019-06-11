Центр организации дорожного движения предупредил об ограничении движения в районе пересечения Ленинградского шоссе и Фестивальной улицы. До 30 июня там будут ремонтировать водопровод. Это касается автомобилистов и пассажиров 400-го автобуса.
Ограничения коснутся следующих участков Ленинградского шоссе:
- В районе пересечения с Флотской улицей
- В районе пересечения с Фестивальной улицей (где метро «Речной вокзал»)
- От дома 92/1 до дома 94/1
- У парка Дружбы
- Пересечение с проектируемым проездом 6184
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