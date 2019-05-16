Всероссийская акция «На работу на велосипеде» пройдет 17 мая. Для участников приготовили бесплатные угощения, скидки и другие бонусы со специальными предложениями, которыми можно воспользоваться не только в день акции.

Партнер акции в Зеленограде — ресторан «Тануки» в 18-м микрорайоне в корпусе 1805. С 13 по 19 мая он дарит бесплатный кофе навынос каждому, кто приедет на велосипеде и припаркуется у ресторана с 12:00 до 15:00 и назовет кодовую фразу: «Кофе на велосипеде». По другой кодовой фразе: «Десять процентов на велосипеде» — в то же время дают 10-процентную скидку в зале на всё меню (кроме напитков). Пользоваться скидкой по кодовым фразам можно каждый день, но один раз в сутки. Выбрать нужно что-то одно: либо бесплатный кофе, либо скидку в зале. Однако сначала проверят, действительно ли вы приехали на велосипеде и припарковались у ресторана.

Еще один партнер — спортивный магазин «Кант» в «Зеленопарке». С 13 по 26 мая по кодовой фразе bike2work можно получить 20-процентную скидку от розничной цены на множество полезных для велосипедистов вещей: велоаксессуары, велозапчасти, велокосметику, велооптику, велошлемы, велорюкзаки и банданы Buff. При этом не обязательно ехать в магазин на велосипеде, достаточно произнести кодовую фразу. Этот же промокод можно использовать в указанный период при покупке через интернет-магазин.

Полный список партнеров с описанием бонусов представлен на интерактивной карте.

Кроме того, до 26 мая в часы пик можно бесплатно перевозить велосипеды во всех электричках Московско-Тверской пригородной пассажирской компании. Акция связана с весенним велофестивалем и любительской велогонкой «Садовое кольцо», которые пройдут в столице 19 мая.