Каникулярная IT-школа пройдёт в МИЭТе с 3 по 7 июня — открыт набор 10-классников, в программе мастер-классы в лабораториях университета и создание научно-технических проектов под руководством учёных МИЭТа. Летняя школа детского технопарка «Смарт-Парк» МИЭТ будет работать всё лето, с 3 июня по 31 августа — пятидневные программы рассчитаны на 8-10-классников, интересующихся проектированием современной электронной аппаратуры. Все занятия проводятся бесплатно, идёт предварительная регистрация желающих.

Лекции и семинары Каникулярной IT-школы будут проходить с понедельника по пятницу, с 10:00 до 15:00—17:00 (программа). Их проведут сотрудники разных институтов и кафедр МИЭТа. Тематика — физические основы электроники, химия и экология, web-программирование, цифровые, телекоммуникационные и 3D-технологии. Дополнительная информация и запись по телефону 8(499)734-0242.

В Летней школе «Смарт-парка» ребят познакомят с измерительным оборудованием и программным обеспечением, применяемым при проектировании электронных устройств, они смогут выполнить исследовательские проекты, используя современные аппаратно-программные комплексы, сходят на экскурсии и посетят мастер-классы, сообщается в группе «Смарт-парка» ВКонтакте. Зарегистрироваться можно на различные образовательные программы Летней школы в июне, июле и августе:

Практические занятия по демонстрации работы интеллектуальных сенсоров (совместно Зеленоградским наноцентром и институтом МПСУ МИЭТ)

Секция «От физики к программированию» (совместно с институтом МПСУ МИЭТ)

Практические занятия по созданию прецизионной техники зондовой микроскопии и исследованию образцов нано- и микроэлектроники (совместно с «Заводом Протон»)

Практические занятия и проектная деятельность по микроэлектронной технологии изготовления МЭМС — микроэлектромеханических систем (совместно Зеленоградским наноцентром и институтом МПСУ МИЭТ)

Практические занятия и проектная деятельность по направлению «ИТ-системы сбора и обработки данных» (совместно с компанией «КОМПНЕТ»)

Практические занятия и проектная деятельность по направлению «Дистанционное нейропилотирование беспилотных летательных аппаратов» (совместно с фирмой «Нейроботикс»).

Контакты для получения дополнительной информации: «Смарт-парк», корпус 8 МИЭТа, 8(499)720-8572, 8(985)968-8426, 8(926)079-2378, dt_smartpark@mail.ru.