Автобусная остановка на «новом» мосту, со стороны 19 микрорайона, появилась в 2010 году. Всё это время павильона с крышей там не было — только табличка и лавка. Власти говорили, что крышу для пассажиров сделать невозможно. Но теперь павильон поставили — значит, всё-таки возможно.
Люди неоднократно просили поставить павильон ожидания на остановке — автобус приходилось ждать под дождем и снегом. В префектуре объясняли его отсутствие так: остановка (тогда она называлась «Путепровод») делалась как временная, когда строили подземный переход на перекрёстке между 15, 16, 18 и 20 микрорайонами. И её должны были убрать, но по многочисленным просьбам жителей оставили. А павильон невозможно поставить, потому что остановка расположена непосредственно на эстакаде, и к ней прилегает откос. Из-за этого нельзя сделать площадку, соответствующую нормативам устройства остановок с павильоном.
Тем не менее, несколько дней назад павильон появился. Нормативы при этом не менялись, горка, на которой стоит остановка, тоже на месте. В «Мосгортрансе» сообщили, что павильон не временный, а постоянный. Через остановку «Крюковская эстакада» проходят автобусы 1, 15, 19, 25, 32.
Знаете ли вы другие примеры, когда власти говорят, что какие-то улучшения сделать невозможно? Расскажите нам о них!
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- Магазин "Я сама"
-
Все для рукоделия
Ткани , пряжа!
- Весна! Обновляйтесь!
-
Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.