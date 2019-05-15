Люди неоднократно просили поставить павильон ожидания на остановке — автобус приходилось ждать под дождем и снегом. В префектуре объясняли его отсутствие так: остановка (тогда она называлась «Путепровод») делалась как временная, когда строили подземный переход на перекрёстке между 15, 16, 18 и 20 микрорайонами. И её должны были убрать, но по многочисленным просьбам жителей оставили. А павильон невозможно поставить, потому что остановка расположена непосредственно на эстакаде, и к ней прилегает откос. Из-за этого нельзя сделать площадку, соответствующую нормативам устройства остановок с павильоном.

Тем не менее, несколько дней назад павильон появился. Нормативы при этом не менялись, горка, на которой стоит остановка, тоже на месте. В «Мосгортрансе» сообщили, что павильон не временный, а постоянный. Через остановку «Крюковская эстакада» проходят автобусы 1, 15, 19, 25, 32.