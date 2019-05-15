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На остановке «Крюковская эстакада» сделали крышу для пассажиров. Девять лет говорили, что это невозможно 15.05.2019 ZELENOGRAD.RU

Автобусная остановка на «новом» мосту, со стороны 19 микрорайона, появилась в 2010 году. Всё это время павильона с крышей там не было — только табличка и лавка. Власти говорили, что крышу для пассажиров сделать невозможно. Но теперь павильон поставили — значит, всё-таки возможно.

Люди неоднократно просили поставить павильон ожидания на остановке — автобус приходилось ждать под дождем и снегом. В префектуре объясняли его отсутствие так: остановка (тогда она называлась «Путепровод») делалась как временная, когда строили подземный переход на перекрёстке между 15, 16, 18 и 20 микрорайонами. И её должны были убрать, но по многочисленным просьбам жителей оставили. А павильон невозможно поставить, потому что остановка расположена непосредственно на эстакаде, и к ней прилегает откос. Из-за этого нельзя сделать площадку, соответствующую нормативам устройства остановок с павильоном.

Тем не менее, несколько дней назад павильон появился. Нормативы при этом не менялись, горка, на которой стоит остановка, тоже на месте. В «Мосгортрансе» сообщили, что павильон не временный, а постоянный. Через остановку «Крюковская эстакада» проходят автобусы 1, 15, 19, 25, 32.

Знаете ли вы другие примеры, когда власти говорят, что какие-то улучшения сделать невозможно? Расскажите нам о них!

Верите ли, что для властей нет ничего невозможного?
Да, они всё могут, если захотят
Да, они всё сделают, если их долго просить
Нет, правила и нормы превыше всего
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