Акция «Подвези ветерана» проходит в Зеленограде четвертый год. В этом году она была особенно масштабной: откликнулось несколько десятков автомобилистов.

Почти 30 машин встречали ветеранов в День Победы возле управы Силино в 11-м микрорайоне. Оттуда участники движения «Подвези ветерана» организованной автоколонной отвезли ветеранов в культурный центр «Зеленоград» (ДК) на концерт.

У ДК остались дежурить 20 водителей, чтобы развезти своих подопечных по домам или куда попросят. Ближе к семи вечера волонтёры начали провожать ветеранов из культурного центра к машинам. Автомобилисты развозили ветеранов, делая по несколько рейсов, ждали до последнего человека. Еще двоих доставили домой после салюта.

Накануне, 8 мая, волонтёры помогали ветеранам автомобилями по просьбе управы Матушкино и администрации Андреевки.

Автомобилисты «сбросились» также на подарки и цветы ветеранам. Праздничное украшение для машин приобрели тоже самостоятельно.

Скольким всего ветеранам помогли, участники акции не считали: это не имело значения. Сами обзванивали управы и администрации с опросом, когда, куда и сколько автомобилей нужно.

Организовали акцию Андрей Абакумов и Алексей Шевченко. Добровольцев собирали через соцсети. За две недели до торжеств разместили пост в сообществе зеленоградских автолюбителей «ЗелАО AUTO» во «ВКонтакте», разослали в другие сообщества. Даже не ожидали, что откликнется столько людей.

«Наше движение — это не отдельная акция на 9 Мая. Мы надеемся, что люди и дальше захотят помогать, будут такими же отзывчивыми», — рассказал Zelenograd.ru Андрей.

Название «Подвези ветерана» условное. Автомобилисты помогают также волонтёрским организациям, опекающим детские дома.

В планах — зарегистрировать движение «Подвези ветерана» как общественную организацию, создать сообщество людей, которые хотят помогать ветеранам и благотворительным организациям на постоянной основе.