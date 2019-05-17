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Каток на Солнечной аллее переоборудуют к новому зимнему сезону 17.05.2019 ZELENOGRAD.RU

На катке у корпуса 902 за лето поменяют холодильное оборудование и инфраструктуру — всю систему подготовки льда, борта коробки, отремонтируют туалет. Каток работает с 2013 года и, как рассказали в управе, холодильное оборудование уже устарело: для того, чтобы запустить каток к зиме, его нужно было подготавливать в течение месяца. Современные технологии позволяют делать это быстрее.

Ремонтные работы начнутся сразу же после заключения контракта, сообщили в районном «Жилищнике». Ожидается, что это случится в июне. Во время ремонта площадка будет закрыта. Закончить работы планируют к зимнему сезону.

А пока бывший каток работает как летняя спортивная площадка, на ней проходят местные праздники — недавно там отпраздновали День Победы.

На поле установлены футбольные ворота, а за ограждением были замечены новые песочницы, скамейки, горка и качели.

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