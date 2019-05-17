Ремонтные работы начнутся сразу же после заключения контракта, сообщили в районном «Жилищнике». Ожидается, что это случится в июне. Во время ремонта площадка будет закрыта. Закончить работы планируют к зимнему сезону.

А пока бывший каток работает как летняя спортивная площадка, на ней проходят местные праздники — недавно там отпраздновали День Победы.