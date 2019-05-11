Пожар произошел в трехкомнатной квартире на втором этаже в корпусе 1136 вечером в субботу, 11 мая.

Оперативная смена получила сообщение о возгорании в 18:15, а в 18:30 пожар ликвидировали. С горящего этажа 22-этажки эвакуировали трех человек. Никому из них медицинская помощь не потребовалась, никто не пострадал.

Площадь пожара составила девять квадратных метров. Причина возгорания пока не установлена. Для ликвидации пожара на место происшествия выезжали семь машин, сообщили Zelenograd.ru в столичном управлении МЧС.

На пожаре в корпусе 1812, который произошел 7 мая, пожарные также спасли трех человек.