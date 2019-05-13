Несколько праздничных дней в 2020 году совпадают со стандартными выходными — субботой и воскресеньем. Министерство труда предложило рациональный график нерабочих дней в следующем году. По нему дольше всего будем отдыхать в январе и мае.
В 2020-м с нерабочими праздничными днями совпадают новогодние 4 и 5 января. Их предлагают перенести на 4 и 5 мая соответственно (понедельник и вторник).
23 февраля и 8 марта выпадают на воскресенье, поэтому их предлагают перенести на понедельники, 24 февраля и 9 марта.
9 мая в новом году — это суббота, его также переносят на понедельник, 11 мая. Майские выходные будут на один день короче, чем в 2019-м: с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая, но снова с трехдневным перерывом на рабочие дни.
Таким образом, в 2020 году планируются следующие дни отдыха:
- с 1 по 8 января;
- с 22 по 24 февраля;
- с 7 по 9 марта;
- с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая;
- с 12 по 14 июня;
- 4 ноября.
Проект постановления Правительства России размещен для общественного обсуждения на портале regulation.gov.ru.
Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:
- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы;
- 7 января — Рождество Христово;
- 23 февраля — День защитника Отечества;
- 8 марта — Международный женский день;
- 1 мая — Праздник Весны и Труда;
- 9 мая — День Победы;
- 12 июня — День России;
- 4 ноября — День народного единства.
Проект переноса выходных в 2020 году еще не утрвежден, но, по опыту прошлых лет, после всех обсуждений и согласований график выходных останется, скорее всего, таким.
По финансово-экономическому обоснованию, проект о переносе выходных дней в 2020 году не повлечет за собой дополнительных расходов из бюджетов всех уровней и работодателей.
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- Магазин "Я сама"
-
Все для рукоделия
Ткани , пряжа!
- Весна! Обновляйтесь!
-
Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.