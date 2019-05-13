В 2020-м с нерабочими праздничными днями совпадают новогодние 4 и 5 января. Их предлагают перенести на 4 и 5 мая соответственно (понедельник и вторник).

23 февраля и 8 марта выпадают на воскресенье, поэтому их предлагают перенести на понедельники, 24 февраля и 9 марта.

9 мая в новом году — это суббота, его также переносят на понедельник, 11 мая. Майские выходные будут на один день короче, чем в 2019-м: с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая, но снова с трехдневным перерывом на рабочие дни.

Таким образом, в 2020 году планируются следующие дни отдыха:

с 1 по 8 января;

с 22 по 24 февраля;

с 7 по 9 марта;

с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая;

с 12 по 14 июня;

4 ноября.

Проект постановления Правительства России размещен для общественного обсуждения на портале regulation.gov.ru.

Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы;

7 января — Рождество Христово;

23 февраля — День защитника Отечества;

8 марта — Международный женский день;

1 мая — Праздник Весны и Труда;

9 мая — День Победы;

12 июня — День России;

4 ноября — День народного единства.

Проект переноса выходных в 2020 году еще не утрвежден, но, по опыту прошлых лет, после всех обсуждений и согласований график выходных останется, скорее всего, таким.

По финансово-экономическому обоснованию, проект о переносе выходных дней в 2020 году не повлечет за собой дополнительных расходов из бюджетов всех уровней и работодателей.