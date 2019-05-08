«Газель» остановилась на мосту по пути из «нового» города в «старый» из-за поломки. За ней следовал такой же фургон, водитель которого не рассчитал дистанцию и врезался в стоящее авто.
В результате водитель первого фургона получил серьезные травмы. Его доставили в реанимацию с черепно-мозговой травмой в тяжелом состоянии, сообщил Zelenograd.ru источник в экстренных службах.
Авария произошла около 11 часов утра в среду, 8 мая. Оба грузовика двигались по Панфиловскому проспекту в сторону Солнечной аллеи, сообщает ГИБДД. Пострадавшему водителю 25 лет, второму — 29. полиция продолжает расследовать все обстоятельства произошедшего.
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
-
Все для рукоделия
Ткани , пряжа!
- Весна! Обновляйтесь!
-
Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.