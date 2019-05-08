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Две «Газели» столкнулись на Крюковской эстакаде. Один человек пострадал 08.05.2019 ZELENOGRAD.RU

«Газель» остановилась на мосту по пути из «нового» города в «старый» из-за поломки. За ней следовал такой же фургон, водитель которого не рассчитал дистанцию и врезался в стоящее авто.

В результате водитель первого фургона получил серьезные травмы. Его доставили в реанимацию с черепно-мозговой травмой в тяжелом состоянии, сообщил Zelenograd.ru источник в экстренных службах.

Авария произошла около 11 часов утра в среду, 8 мая. Оба грузовика двигались по Панфиловскому проспекту в сторону Солнечной аллеи, сообщает ГИБДД. Пострадавшему водителю 25 лет, второму — 29. полиция продолжает расследовать все обстоятельства произошедшего.

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