«Газель» остановилась на мосту по пути из «нового» города в «старый» из-за поломки. За ней следовал такой же фургон, водитель которого не рассчитал дистанцию и врезался в стоящее авто.

В результате водитель первого фургона получил серьезные травмы. Его доставили в реанимацию с черепно-мозговой травмой в тяжелом состоянии, сообщил Zelenograd.ru источник в экстренных службах.

Авария произошла около 11 часов утра в среду, 8 мая. Оба грузовика двигались по Панфиловскому проспекту в сторону Солнечной аллеи, сообщает ГИБДД. Пострадавшему водителю 25 лет, второму — 29. полиция продолжает расследовать все обстоятельства произошедшего.