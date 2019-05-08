Пожар произошел в трехкомнатной квартире 14-этажки, в корпусе 1812, во вторник, 7 мая.

Прохожие заметили густой дым, идущий из окна на последнем этаже, и сразу сообщили в диспетчерскую. Пожарные были на месте через шесть минут после вызова, поступившего в 12:15. Дверь в горящую квартиру была не заперта, в прихожей в плотном дыму стоял мужчина. Его проводили на улицу и передали медикам «скорой помощи».

При осмотре у 74-летнего спасенного ожогов не обнаружили, он находился в сознании и без признаков отравления угарным газом, сообщили Zelenograd.ru в МЧС.

Еще двух человек вывели из соседней квартиры. С ними также всё в порядке, медицинская помощь не потребовалась.

По предварительной версии, возгорание произошло из-за короткого замыкания в электроудлинителе. Пожар, занявший около 10 квадратных метров, полностью ликвидировали в 12:33.

В тушении пожара участвовали 13 человек из пяти подразделений.