Комментировать
Троих человек спасли во время пожара в 18-м микрорайоне 08.05.2019 ZELENOGRAD.RU

Пожар произошел в трехкомнатной квартире 14-этажки, в корпусе 1812, во вторник, 7 мая.

Прохожие заметили густой дым, идущий из окна на последнем этаже, и сразу сообщили в диспетчерскую. Пожарные были на месте через шесть минут после вызова, поступившего в 12:15. Дверь в горящую квартиру была не заперта, в прихожей в плотном дыму стоял мужчина. Его проводили на улицу и передали медикам «скорой помощи».

При осмотре у 74-летнего спасенного ожогов не обнаружили, он находился в сознании и без признаков отравления угарным газом, сообщили Zelenograd.ru в МЧС.

Еще двух человек вывели из соседней квартиры. С ними также всё в порядке, медицинская помощь не потребовалась.

По предварительной версии, возгорание произошло из-за короткого замыкания в электроудлинителе. Пожар, занявший около 10 квадратных метров, полностью ликвидировали в 12:33.

В тушении пожара участвовали 13 человек из пяти подразделений.

Делитесь информацией о новых заведениях, открывшихся в нашем городе.

Присоединяйтесь к группам 18-го микрорайона ВКонтакте, Фейсбуке и Инстаграме.

 Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

Все для рукоделия
Ткани , пряжа!

 Реклама
Реклама
Весна! Обновляйтесь!

Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.

 Реклама
© 1997–2019 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама