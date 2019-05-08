Акция связана с весенним велофестивалем и любительской велогонкой «Садовое кольцо», которые пройдут в столице 19 мая.

Неделю до события и неделю после него, с 13 по 26 мая, велосипеды разрешат бесплатно перевозить во всех пригородных поездах Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

Таким способом перевозчик дает шанс пассажирам электричек «взглянуть на велосипед как на дополнительный вид транспорта для передвижения по городу», говорится на сайте компании.

В обычные дни бесплатно перевозить велосипед в электричке по Москве и Московской области можно с 11 до 16 часов и с 21 часа до 6 утра. В остальное время поездка с велосипедом до 100 километров стоит 30 рублей, больше 100 — 60 рублей.

Для бесплатного провоза велосипедов пассажирам нужно получить в кассе специальный безденежный билет, уточняет МТППК.