Летние смены для детей проводит Дворец творчества, а в районных клубах «Талисман», «Славяне», «Энергия» и «Фаворит» будут всё лето работать кружки свободного посещения. Заниматься можно хоть ежедневно, но питание не предусмотрено — обедать и отдыхать нужно дома. Городские летние лагеря «Московская смена» с трехразовым питанием организованы на базе пяти школ, но там предпочтение отдают льготникам.
«Лето во Дворце» — летние смены для детей 7-14 лет в формате лагеря дневного пребывания пройдут в Зеленоградском дворце творчества: шесть смен за лето — 3-14 июня, 17-28 июня, 1-12 июля, 15-25 июля, 29 июля — 9 августа, 12-23 августа. Одна смена длится две недели, в каждую смену включены восемь программ дополнительного образования по разным направлениям, — техническим, творческим и спортивным, чтобы познакомить детей с клубами и объединениями Дворца. Занятия будут проходить в будни 9:00 до 12:45 и с 14:15 до 18:00. Запись на занятия осуществляется на портале mos.ru.
Бесплатный «мини-лагерь» в ГБУ «Талисман» (корпус 309) — это группы кратковременного пребывания для детей от 7 до 15 лет без питания, в будни 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00. Программа развлекательная: рисование, пение, ритмика, лазерный тир, просмотр фильмов, конкурсы, экскурсии, игры. Контактный телефон: 8(499)-735-9890.
Группы кратковременного пребывания в ГБУ «Энергия» (корпус 1203) будут работать для детей 9-12 лет с понедельника по пятницу 9:00 — 13:00 в две смены: с 3 по 26 июня, с 1 по 25 июля. Предварительная запись по телефону: 8(499)731-5220.
В ГБУ «Славяне» (корпуса 841, 927, 813 — «Творческий лицей») школьники могут летом позаниматься в студии рисования, школе аниматоров, клубе свободного посещения, подтянуть свои знания по английскому, помастерить оригами, поиграть в регби, баскетбол, футбол и шахматы (расписание занятий). Можно прийти на ознакомительные занятия, а потом, если понравится, подать заявление на зачисление в группу.
В ГБУ «Фаворит» (корпуса 1444 и 1804Б) всё лето продолжат работать разные спортивные секции — в них приглашают всех, кто хочет попробовать себя в разных видах спорта. Контактный телефон: 8(499)733-41-44 .
Бесплатные городские лагеря «Московская смена» начнут работать с 3 июня в пяти школах Зеленограда: 618 (корпус 222А строение 1), 1557 (корпус 509), 1528 (корпус 844 строение 1), корпус 1692 (корпус 1005А) и 1151 (корпус 1440) — по одной на каждый район города. Школы примут по 100 «отдыхающих» из числа детей своего района. Запись была официально объявлена по всей Москве только 24 мая, вечером в пятницу. Подавать заявления, справки и документы, согласно инструкции на портале mos.ru, родители должны лично, в школы.
Преимущество при зачислении получили дети из социально незащищенных категорий. «Принять участие в программе могут дети, состоящие на учете в социальных организациях по месту жительства в Москве. В приоритетном порядке зачисляются ребята из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации», — сообщила столичная мэрия.
«Московская смена» — это бесплатная программа летнего отдыха, рассчитанная на дневное пребывание с питанием для школьников с 7 до 14 лет с московской пропиской. В Зеленограде 13 учреждений поучаствуют в программе организации летних бюджетных смен. Школы в июне проведут первую и единственную образовательную смену. Две физкультурно-оздоровительных смены пройдут в спортшколах для их воспитанников — в июне и июле. Три социальных смены, в июне, июле и августе — в ЦСО и других социальных учреждениях для детей из малообеспеченных, многодетных и других семей, признанных нуждающимися в социальном обслуживании.
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