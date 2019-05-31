Лето по интересам

«Лето во Дворце» — летние смены для детей 7-14 лет в формате лагеря дневного пребывания пройдут в Зеленоградском дворце творчества: шесть смен за лето — 3-14 июня, 17-28 июня, 1-12 июля, 15-25 июля, 29 июля — 9 августа, 12-23 августа. Одна смена длится две недели, в каждую смену включены восемь программ дополнительного образования по разным направлениям, — техническим, творческим и спортивным, чтобы познакомить детей с клубами и объединениями Дворца. Занятия будут проходить в будни 9:00 до 12:45 и с 14:15 до 18:00. Запись на занятия осуществляется на портале mos.ru.

Бесплатный «мини-лагерь» в ГБУ «Талисман» (корпус 309) — это группы кратковременного пребывания для детей от 7 до 15 лет без питания, в будни 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00. Программа развлекательная: рисование, пение, ритмика, лазерный тир, просмотр фильмов, конкурсы, экскурсии, игры. Контактный телефон: 8(499)-735-9890.

Группы кратковременного пребывания в ГБУ «Энергия» (корпус 1203) будут работать для детей 9-12 лет с понедельника по пятницу 9:00 — 13:00 в две смены: с 3 по 26 июня, с 1 по 25 июля. Предварительная запись по телефону: 8(499)731-5220.

В ГБУ «Славяне» (корпуса 841, 927, 813 — «Творческий лицей») школьники могут летом позаниматься в студии рисования, школе аниматоров, клубе свободного посещения, подтянуть свои знания по английскому, помастерить оригами, поиграть в регби, баскетбол, футбол и шахматы (расписание занятий). Можно прийти на ознакомительные занятия, а потом, если понравится, подать заявление на зачисление в группу.

В ГБУ «Фаворит» (корпуса 1444 и 1804Б) всё лето продолжат работать разные спортивные секции — в них приглашают всех, кто хочет попробовать себя в разных видах спорта. Контактный телефон: 8(499)733-41-44 .