Полиция просит помощи в розыске пропавшей без вести 50-летней Светланы Олюниной. Женщина с 15 апреля не выходит на связь с родственниками.

Приметы: на вид 50 лет, рост 165 сантиметров, среднего телосложения, волосы короткие, крашенные в темный, глаза карие.

Одежда: серая куртка, темные штаны, черные ботинки.

Всех, кому известно местонахождение женщины, просят сообщить по телефонам: 8(499)710-01-22, 8(499)731-08-32 или в службу «102» (с мобильного — 112).