Конфликт произошел в кафе, расположенном в корпусе 435, воскресным утром, 28 апреля. Один из посетителей затеял драку, которая продолжилась на улице.
Во время потасовки кто-то из конфликтующих молодых людей достал травматический пистолет и выстрелил в оппонента.
Администратор заведения вызвал вневедомственную охрану. Прибывшие на место росгвардейцы задержали стрелка и передали его для дальнейшего разбирательства сотрудникам полиции. Оружие у подозреваемого изъяли.
Пострадавший от госпитализации отказался, сообщили Zelenograd.ru в пресс-службе Росгвардии.
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