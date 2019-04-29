Конфликт произошел в кафе, расположенном в корпусе 435, воскресным утром, 28 апреля. Один из посетителей затеял драку, которая продолжилась на улице.

Во время потасовки кто-то из конфликтующих молодых людей достал травматический пистолет и выстрелил в оппонента.

Администратор заведения вызвал вневедомственную охрану. Прибывшие на место росгвардейцы задержали стрелка и передали его для дальнейшего разбирательства сотрудникам полиции. Оружие у подозреваемого изъяли.

Пострадавший от госпитализации отказался, сообщили Zelenograd.ru в пресс-службе Росгвардии.