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Драка в кафе закончилась стрельбой на улице в 4-м микрорайоне 29.04.2019 ZELENOGRAD.RU

Конфликт произошел в кафе, расположенном в корпусе 435, воскресным утром, 28 апреля. Один из посетителей затеял драку, которая продолжилась на улице.

Во время потасовки кто-то из конфликтующих молодых людей достал травматический пистолет и выстрелил в оппонента.

Администратор заведения вызвал вневедомственную охрану. Прибывшие на место росгвардейцы задержали стрелка и передали его для дальнейшего разбирательства сотрудникам полиции. Оружие у подозреваемого изъяли.

Пострадавший от госпитализации отказался, сообщили Zelenograd.ru в пресс-службе Росгвардии.

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