Водителей просят не парковаться у Филаретовской церкви, храма Александра Невского, церкви Преподобного Сергия Радонежского, храма Георгия Победоносца, Никольской церкви, а также у Алабушевского, Северного и городского кладбищ. Автомобили начнут эвакуировать с 22:00 пятницы, 26 апреля, сообщили Zelenograd.ru в полиции.

Это связано с религиозными пасхальными мероприятиями, которые пройдут в субботу и воскресенье. Пасху в этом году отмечают 28 апреля.

Не стоит оставлять транспорт на Центральном проспекте в канун Праздника Весны и Труда. 1 Мая с 11:00 до 13:30 здесь прошествует праздничная колонна, маршрут которой проходит между корпусами 438 и 401.

Эвакуация автомобилей, припаркованных на тротуаре вдоль Центрального проспекта начнется с 21:00 во вторник, 30 апреля, со стороны 4-го микрорайона.

ГИБДД просит проявить понимание и заранее спланировать места парковки личного транспорта, а также маршруты передвижения в указанное время.