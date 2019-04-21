О краже со стройплощадки инструментов на общую сумму 70 тысяч рублей заявил бригадир объекта. Полиция установила личность вора и арестовала подозреваемого.
Следствие выяснило, что злоумышленник, 49-летний приезжий из ближнего зарубежья, пришел к бывшим коллегам на стройку, расположенную в Савёлках. Ночью он находился в бытовке, где хранились строительные инструменты. Воспользовавшись невнимательностью охраны, он сложил их в сумку и покинул объект.
Полиция изъяла у подозреваемого похищенный инвентарь и вернет его владельцам по завершении следствия, сообщает зеленоградское УВД.
Ранее полиция сообщала, что выявила факт незаконной миграции, проверяя стройку на Центральной площади (тоже в Савёлках).
Бригадир строительной компании, 34-летний приезжий из ближнего зарубежья, организовал троим согражданам фиктивную регистрацию в России, а также обеспечил им все необходимые условия для проживания в бытовом вагончике и работу на стройке без законного оформления. До окончания следствия бригадир находится под подпиской о невыезде.
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