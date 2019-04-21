О краже со стройплощадки инструментов на общую сумму 70 тысяч рублей заявил бригадир объекта. Полиция установила личность вора и арестовала подозреваемого.

Следствие выяснило, что злоумышленник, 49-летний приезжий из ближнего зарубежья, пришел к бывшим коллегам на стройку, расположенную в Савёлках. Ночью он находился в бытовке, где хранились строительные инструменты. Воспользовавшись невнимательностью охраны, он сложил их в сумку и покинул объект.

Полиция изъяла у подозреваемого похищенный инвентарь и вернет его владельцам по завершении следствия, сообщает зеленоградское УВД.

Ранее полиция сообщала, что выявила факт незаконной миграции, проверяя стройку на Центральной площади (тоже в Савёлках).

Бригадир строительной компании, 34-летний приезжий из ближнего зарубежья, организовал троим согражданам фиктивную регистрацию в России, а также обеспечил им все необходимые условия для проживания в бытовом вагончике и работу на стройке без законного оформления. До окончания следствия бригадир находится под подпиской о невыезде.