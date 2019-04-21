Зеленоградец оставил рюкзак в вагоне электрички Конаково — Москва. Вспомнил о нем уже на подходе к метро «Комсомольская» и обратился в транспортную полицию. В забытом рюкзаке были документы, ноутбук, телефон и другие личные вещи.

Электропоезд еще находился на Ленинградском вокзале, и полицейские сразу проверили состав, но ничего не нашли. Опросили уборщиков, чистивших электричку во время стоянки. Те рассказали, что сообщили о найденном рюкзаке машинисту, он его забрал и унес с собой.

В разговоре с полицейскими машинист стал отрицать рассказанное уборщиками. Тогда стражи порядка в присутствии понятых досмотрели его кабину и нашли рюкзак зеленоградца.

Теперь машинисту грозит уголовная статья за кражу, а пока что он находится под подпиской о невыезде, сообщает транспортная полиция.

Противоположная история произошла в пятницу, 19 апреля.

Пассажирка ранней утренней электрички Клин — Москва оставила в вагоне мобильный телефон. «Отдельное спасибо охранникам, которые бегали по платформе и спрашивали почти каждого пассажира, не терял ли он мобильный телефон. Огромное, человеческое вам спасибо за то, что нашли и вернули телефон забывчивой барышне!» — написала Виктория в сообществе «Ленинградское направление» во «ВКонтакте».