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Грабители в подземном переходе отобрали у мужчины ноутбук 20.04.2019 ZELENOGRAD.RU

Тридцатилетний местный житель решил продать ноутбук. В подземном переходе между 14-м и 18-м микрорайонами он обратился с предложением к проходившим мимо молодым людям. Однако те просто отобрали у мужчины компьютер стоимостью 40 тысяч рублей и скрылись.

Полиция поймала обоих злоумышленников по горячим следам — 23-летних зеленоградца и жителя области. Но уже без ноутбука.

После возбуждения уголовного дела о грабеже подозреваемых отпустили под подписку о невыезде, сообщает полиция.

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