Тридцатилетний местный житель решил продать ноутбук. В подземном переходе между 14-м и 18-м микрорайонами он обратился с предложением к проходившим мимо молодым людям. Однако те просто отобрали у мужчины компьютер стоимостью 40 тысяч рублей и скрылись.
Полиция поймала обоих злоумышленников по горячим следам — 23-летних зеленоградца и жителя области. Но уже без ноутбука.
После возбуждения уголовного дела о грабеже подозреваемых отпустили под подписку о невыезде, сообщает полиция.
Путин снова решил строить высокоскоростную железную дорогу до Питера. Что это даст Зеленограду? Новости
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
-
Все для рукоделия
Ткани , пряжа!
- Весна! Обновляйтесь!
-
Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.