На портале «Активный гражданин» началось голосование за лучших врачей поликлиник. Голосование за врачей и медсестер детских поликлиник проводится отдельно.

Выбор лучших медиков на портале проходит уже в четвертый раз. В этот раз можно оценить работу любого врача или медсестры. Голос у вас всего один, поэтому придется выбрать кого-то одного. В выпадающем окне есть далеко не все, за кого можно голосовать. Если нужного кандидата нет в списке, введите его имя самостоятельно. В этом году можно голосовать не только за врачей общей практики и медсестер, но и за узких специалистов.

Что подразумевается под термином «лучший», непонятно. Оценивать врачей нужно просто по десятибалльной шкале. В итоге определят десять победителей, набравших самые высокие баллы. Их наградят дипломами и грамотами.

Если вы не посещаете городские поликлиники, всё равно примите участие в голосовании. На момент публикации среди участников голосования из Зеленограда около 25 процентов ответили, что вообще не посещают городские поликлиники