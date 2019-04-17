В ночь на 16 апреля в травмпункт обратился 15-летний зеленоградский школьник. У него в голеностопе обнаружили пулю от пневматической винтовки.

Подросток объяснил, что получил ранение во время прогулки с другом по заброшенному зданию в промзоне за 20-м микрорайоном. Школьники наткнулись на группу незнакомых молодых людей 16-20 лет, которые стреляли из пневматической винтовки по стенам. У одного из стрелков оружие выпало из рук и самопроизвольно выстрелило, упав на землю. Пуля попала в лодыжку наблюдающему подростку, пишет агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По версии «Московского комсомольца», пневматическая винтовка принадлежала другу-ровеснику раненого подростка. Недавно он получил ее в подарок и в воскресенье, 14 апреля, решил с приятелем испытать оружие. Постреляли по банкам, потом хозяин винтовки отложил ее, а когда брал назад, нечаянно нажал на спусковой крючок и попал другу в ногу.

Травмированный школьник дома скрыл этот факт, чтобы не подставлять друга, и сказал, что поранился об арматуру. На следующий день нога сильно распухла и пришлось обратиться в травмпункт.

Тогда, вероятно, и появилась история о второй компании. Девятиклассник все еще пытался оградить друга от неприятностей. Однако оружие у подростка уже изъяли и отправили на экспертизу.

В начале марта 9-летнего зеленоградского школьника ранили в лицо из пневматического пистолета во дворе школы. Второклассник принес с собой подаренный ему дядей пистолет, чтобы похвастаться. Zelenograd.ru провел тогда опрос «Кто виноват в случившемся?». 90% наших читателей ответили, что виноваты родители, допустившие такой подарок. Всего 7% считают, что проблема в законах, разрешающих свободную продажу подобного оружия. Остальные обвинили школу, которая не обеспечила безопасность.