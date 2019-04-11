Общегородские субботники в Зеленограде пройдут 13 и 20 апреля (с 9:00) — в уборке города после зимы приглашают всех желающих добровольцев. Убираться можно там, где будут проводить массовые акции и раздавать инвентарь: например, на зоне отдыха Быково болото, на Нижнекаменском пруду, на бульваре 16 микрорайона (бывший Верхнекаменский пруд), на Школьном озере, на Спортивном бульваре и у бывшей лодочной станции на городском пруду. А можно получить перчатки и мешки для мусора в ближайшей диспетчерской и просто убрать свой двор или лесопарк поблизости.
Управы и районные «Жилищники» предлагают следующие места для уборки 13 апреля:
- 1 микрорайон — зона отдыха у Быкова болота, газоны в районе площади Юности
- 2 микрорайон — территория за народным гаражом, у корпуса 234
- 2-4 микрорайоны — территория вдоль Центрального проспекта, от ЗАГСа до бывшей лодочной станции
- 4 микрорайон — газоны вдоль Берёзовой аллеи
- Малый городской пруд — бывшая лодочная станция
- 5 микрорайон — парк «Ровесник»
- 6 микрорайон — бульвар напротив корпуса 607, место встречи — у стелы «Я люблю Зеленоград»
- 8 микрорайон — сквер у памятника А.С. Пушкина, у корпуса 820.
- 9 микрорайон — районная площадка у корпуса 902
- 11 микрорайон — территория вдоль Панфиловского проспекта, сбор у бывшего кафе «Лесное» (корпус 1109) со своим инвентарём
- 11 микрорайон — лесопарк за микрорайоном
- 12 микрорайон — лесопарк за микрорайоном
- 14 микрорайон — ветеранский дворик рядом с корпусами 1462 и 1471
- 16 микрорайон — территория Верхнекаменского пруда (бульвара между корпусами 1650 и 1620), акция «Чистый берег», место встречи — у корпуса 1650.
- Деревня Каменка — территория Нижнекаменского пруда (за Георгиевским проспектом, напротив корпуса 1650), место встречи — у памятника защитникам Крюково.
20 апреля будут убирать следующие территории:
- 1 микрорайон — газоны в районе площади Юности
- 2 микрорайон — березовая роща за 2 ТЦ (магазином «Атак»)
- Малый городской пруд — бывшая лодочная станция
- Парк Победы — Спортивный бульвар за ФОК «Савёлки»
- 5 микрорайон — территория у «Дома лани»
- 6 микрорайон — зона отдыха на Чёрном озере
- 9 микрорайон — Каштановая аллея ветеранов у Дворца творчества, корпуса 916-917
- 10-11 микрорайоны — Филаретовская улица, Школьное озеро (акция «Чистый берег»)
- 11 микрорайон — лесопарк за микрорайоном
- 12 микрорайон — лесопарк за микрорайоном
- 14 микрорайон — братское захоронение в Александровке
- 15 микрорайон — Аллея ветеранов у корпуса 1556, там высадят деревья.
- Деревня Каменка — территория Нижнекаменского пруда (за Георгиевским проспектом, напротив корпуса 1650), место встречи — у памятника защитникам Крюково.
Участникам некоторых массовых акций по уборке инвентарь будут раздавать на месте. Остальные могут получить лопаты, грабли, мешки для мусора и перчатки в помещениях диспетчерских по микрорайонам: в корпусах 158, 233, 351, 365, 409, 520, 617, 830, 922, 1004, 1013А, 1137, 1206А, 1448, 1441, 1529, 1604, 1641, 1820, 2005, 2028, 2314. Лучше подойти в пункты выдачи инвентаря утром до начала субботника (до 9:00), чтобы инвентарь еще не успели разобрать, но диспетчерские открыты постоянно — при наличии инвентаря его выдадут и после 9:00.
Мешки с мусором «Жилищники» просят оставлять поближе к автодорогам, чтобы их забрали машины, которые будут вывозить мусор после субботника.
Телефоны для справок по поводу субботников: район Матушкино (1, 2 и 4 микрорайоны) — 8(499)734-8260, район Савёлки (3, 5-7 микрорайоны) — 8(499)734-7127, район Силино (10-12 микрорайоны) — 8(499)710-1320, район Старое Крюково (8, 9 микрорайоны) — 8(499) 710-6411, район Крюково (14-23 микрорайоны) — 8(499)717-8864.
В уборке традиционно поучаствуют работники управ и «Жилищников», школ и детских садов, бюджетных учреждений, промышленных предприятий. Они будут работать на прилегающих территориях или на массовых субботниках. Например, территорию в 680 кв.метров вокруг Нижнекаменского пруда убирать мусор будут около сотни человек из «М-Клуба», клуба «Фаворит», Молодежной палаты района Крюково, Единой России и общественные советники. Во время этого субботника приведут в порядок и территорию памятника в деревне Каменка бойцам, погибшим в 1941 году на подступах к Крюково.
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