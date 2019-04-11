Общегородские субботники в Зеленограде пройдут 13 и 20 апреля (с 9:00) — в уборке города после зимы приглашают всех желающих добровольцев. Убираться можно там, где будут проводить массовые акции и раздавать инвентарь: например, на зоне отдыха Быково болото, на Нижнекаменском пруду, на бульваре 16 микрорайона (бывший Верхнекаменский пруд), на Школьном озере, на Спортивном бульваре и у бывшей лодочной станции на городском пруду. А можно получить перчатки и мешки для мусора в ближайшей диспетчерской и просто убрать свой двор или лесопарк поблизости.

Управы и районные «Жилищники» предлагают следующие места для уборки 13 апреля:

1 микрорайон — зона отдыха у Быкова болота, газоны в районе площади Юности

2 микрорайон — территория за народным гаражом, у корпуса 234

2-4 микрорайоны — территория вдоль Центрального проспекта, от ЗАГСа до бывшей лодочной станции

4 микрорайон — газоны вдоль Берёзовой аллеи

Малый городской пруд — бывшая лодочная станция

5 микрорайон — парк «Ровесник»

6 микрорайон — бульвар напротив корпуса 607, место встречи — у стелы «Я люблю Зеленоград»

8 микрорайон — сквер у памятника А.С. Пушкина, у корпуса 820.

9 микрорайон — районная площадка у корпуса 902

11 микрорайон — территория вдоль Панфиловского проспекта, сбор у бывшего кафе «Лесное» (корпус 1109) со своим инвентарём

11 микрорайон — лесопарк за микрорайоном

12 микрорайон — лесопарк за микрорайоном

14 микрорайон — ветеранский дворик рядом с корпусами 1462 и 1471

16 микрорайон — территория Верхнекаменского пруда (бульвара между корпусами 1650 и 1620), акция «Чистый берег», место встречи — у корпуса 1650.

Деревня Каменка — территория Нижнекаменского пруда (за Георгиевским проспектом, напротив корпуса 1650), место встречи — у памятника защитникам Крюково.

20 апреля будут убирать следующие территории:

1 микрорайон — газоны в районе площади Юности

2 микрорайон — березовая роща за 2 ТЦ (магазином «Атак»)

Малый городской пруд — бывшая лодочная станция

Парк Победы — Спортивный бульвар за ФОК «Савёлки»

5 микрорайон — территория у «Дома лани»

6 микрорайон — зона отдыха на Чёрном озере

9 микрорайон — Каштановая аллея ветеранов у Дворца творчества, корпуса 916-917

10-11 микрорайоны — Филаретовская улица, Школьное озеро (акция «Чистый берег»)

11 микрорайон — лесопарк за микрорайоном

12 микрорайон — лесопарк за микрорайоном

14 микрорайон — братское захоронение в Александровке

15 микрорайон — Аллея ветеранов у корпуса 1556, там высадят деревья.

Деревня Каменка — территория Нижнекаменского пруда (за Георгиевским проспектом, напротив корпуса 1650), место встречи — у памятника защитникам Крюково.

Участникам некоторых массовых акций по уборке инвентарь будут раздавать на месте. Остальные могут получить лопаты, грабли, мешки для мусора и перчатки в помещениях диспетчерских по микрорайонам: в корпусах 158, 233, 351, 365, 409, 520, 617, 830, 922, 1004, 1013А, 1137, 1206А, 1448, 1441, 1529, 1604, 1641, 1820, 2005, 2028, 2314. Лучше подойти в пункты выдачи инвентаря утром до начала субботника (до 9:00), чтобы инвентарь еще не успели разобрать, но диспетчерские открыты постоянно — при наличии инвентаря его выдадут и после 9:00.

Мешки с мусором «Жилищники» просят оставлять поближе к автодорогам, чтобы их забрали машины, которые будут вывозить мусор после субботника.

Телефоны для справок по поводу субботников: район Матушкино (1, 2 и 4 микрорайоны) — 8(499)734-8260, район Савёлки (3, 5-7 микрорайоны) — 8(499)734-7127, район Силино (10-12 микрорайоны) — 8(499)710-1320, район Старое Крюково (8, 9 микрорайоны) — 8(499) 710-6411, район Крюково (14-23 микрорайоны) — 8(499)717-8864.

В уборке традиционно поучаствуют работники управ и «Жилищников», школ и детских садов, бюджетных учреждений, промышленных предприятий. Они будут работать на прилегающих территориях или на массовых субботниках. Например, территорию в 680 кв.метров вокруг Нижнекаменского пруда убирать мусор будут около сотни человек из «М-Клуба», клуба «Фаворит», Молодежной палаты района Крюково, Единой России и общественные советники. Во время этого субботника приведут в порядок и территорию памятника в деревне Каменка бойцам, погибшим в 1941 году на подступах к Крюково.