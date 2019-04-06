В полицию обратились шесть жителей 10-го микрорайона. Они сообщили, что ночью кто-то повредил их автомобили Opel Zafira, Volkswagen Passat, Mitsubishi Outlander, Peugeot 308, Audi Q5 и Lexus RX 200t и украл оттуда личные вещи.

Среди похищенного держатель для мобильного телефона, документы, брелок от сигнализации, два кабеля от мобильных телефонов, телефон Samsung. Общий материальный ущерб превысил 200 тысяч рублей, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Также в полицию пришло сообщение от охранников магазинов «Фрукты и овощи» и «Сладкоежка» на Крюковской площади. Они заметили, как неизвестный мужчина вынес из торговой точки три коробки с печеньем и направился в сторону железнодорожных касс.

Подозреваемого задержали у кафе на Крюковской площади. Им оказался 26-летний военнослужащий войсковой части 7576 в Лунево, которая относится к войскам Росгвардии. Вину задержанного в повреждении автомашин и краже печенья подтвердили записи с камер видеонаблюдения.

В отношении подозреваемого возбудили уголовные дела по статье «Кража». Сейчас устанавливают причастность росгвардейца к другим преступлениям.

По окончании проверки военнослужащего уволят из Росгвардии, сообщила пресс-служба ведомства агентству РИА Новости.