Со среды, 3 апреля, в Новоподрезково проход к пригородным поездам и выход в город будет осуществляться после автоматического контроля билетов через турникеты на обеих платформах.

Новую турникетную линию установили у билетной кассы на платформе № 2 (в область). Она работает в реверсивном режиме, то есть как на вход, так и на выход.

С противоположной стороны на платформу в область можно попасть по пешеходному мосту. Для этого необходимо спуститься по правому лестничному сходу и пройти направо вдоль ограждения. После запуска турникетов пешеходный мост останется доступным для свободного перемещения между двумя частями города, уточнил перевозчик — Московско-Тверская пригородная пассажирская компания.

На первой платформе, в сторону Москвы, турникеты в Новоподрезково работают с апреля 2014 года.

28 февраля заработали турникеты на трех платформах станции Крюково, а 15 марта турникеты включили на станции Сходня.