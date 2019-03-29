Автобус стоял перед светофором в ожидании разрешающего сигнала. Мужчина хотел в него сесть, но водитель отказался открывать дверь. Тогда пешеход вышел на дорогу и встал перед автобусом, перегородив проезд.

Когда и это не возымело действия на водителя автобуса, мужчина достал из кармана предмет, похожий на пистолет, и начал им размахивать, пишет «Рен ТВ».

На место инцидента приехала полиция и, по информации источника, сопроводила нетрезвого дебошира в отдел полиции.

Источник не уточняет, в какой части Зеленограда произошел конфликт. Официальных данных об этом происшествии нет.