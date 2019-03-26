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Несколько человек пострадали при столкновении двух 400-х автобусов 26.03.2019 ZELENOGRAD.RU

Точное число пострадавших непонятно. Разные службы называют разные числа.

Один рейсовый автобус въехал сзади в другой. Дорожно-транспортное происшествие случилось на пересечении Кутузовского шоссе и Середниковской улицы по пути в Зеленоград.

Синий автобус 400к притормозил перед «зеброй», пропуская пешехода. Следующий за ним бело-зеленый 400 т вовремя не среагировал на скользкой дороге в сложных погодных условиях и врезался во впередиидущий.

В результате пострадал водитель одного из автобусов и несколько пассажиров. При этом разные службы не могут сойтись в статистике.

На зеленоградском автокомбинате заявили, что вообще никто не пострадал. По версии ГИБДД, пострадали два человека, но незначительно — это водитель одного из автобусов и мужчина-пассажир, которых доставили в больницу. Обоих после осмотра в больнице отпустили на амбулаторное лечение.

Источник в экстренных службах рассказал, что пострадал водитель «синего» автобуса, которого на «скорой» отправили в больницу. Также на месте происшествия бригада «скорой» осматривала двух пассажирок.

В деталях ДТП разбирался также «Дорожный патруль» Центра организации дорожного движения, начавший работу в Зеленограде с 18 марта. Все детали происшествий, связанных с общественным транспортом, передаются в столичный департамент транспорта.

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