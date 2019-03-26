На зеленоградском автокомбинате заявили, что вообще никто не пострадал. По версии ГИБДД, пострадали два человека, но незначительно — это водитель одного из автобусов и мужчина-пассажир, которых доставили в больницу. Обоих после осмотра в больнице отпустили на амбулаторное лечение.

Источник в экстренных службах рассказал, что пострадал водитель «синего» автобуса, которого на «скорой» отправили в больницу. Также на месте происшествия бригада «скорой» осматривала двух пассажирок.

В деталях ДТП разбирался также «Дорожный патруль» Центра организации дорожного движения, начавший работу в Зеленограде с 18 марта. Все детали происшествий, связанных с общественным транспортом, передаются в столичный департамент транспорта.