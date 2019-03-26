Цены на блюда немного отличаются от цен в торговых центрах. Например, воппер будет стоить столько же — 196 рублей, а вот картошка фри намного дороже — 76 рублей за самую маленькую порцию. В меню онлайн-заказа есть новые позиции, характерные для доставки: можно заказать пять вопперов за 749 рублей и два мега-микса закусок за 599 рублей.

Акции и купоны «Бургер Кинга» при доставке не работают. Только при заказе на 800 рублей в подарок дают девять наггетсов. Акция действует на три заказа в сутки.

С 2017 года в Зеленограде работает доставка блюд из KFC. Доставка стоит от 99 рублей и осуществляется за 20 минут. MacDonald’s до сих пор не открыл собственную доставку по Зеленограду. Блюда оттуда пока можно заказать только через сторонние фирмы доставки.

Популярность доставки готовой еды растет. Недавнее исследование показало, что сумма среднего чека онлайн-заказа еды сравнялась со средним чеком в ресторанах.