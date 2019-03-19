Одна из главных функций карты — передача сообщений о загрязнении в Роспотребнадзор, чтобы ведомство проверило соблюдение нормативов и при необходимости приняло меры. В «Гринпис» считают, что Роспотребнадзор не пришлёт отписку, если люди будут посылать «десятки или сотни жалоб [на один источник загрязнения]». Впрочем, карта не даёт возможности присоединиться к уже существующей жалобе, поэтому непонятно, как получатся эти десятки и сотни жалоб. Отправить жалобу в Роспотребнадзор можно и самостоятельно на сайте ведомства — это просто.

На территории Зеленограда пока ни одной жалобы нет. Ближайшие точки: жалоба на выбросы предприятий возле Сходни, запах гари и сброс в реку противообледенительной жидкости возле Шереметьево.

В последние годы зеленоградцы регулярно жалуются на гарь от сжигания остатков вырубки вокруг города. Есть жалобы на запах сероводорода и аммиака на Восточной коммунальной зоне. Однако стационарные станции не измеряют эти загрязнения, а передвижная лаборатория Роспотребнадзора превышения по этим показателям не выявила. Теперь эти загрязнения можно отметить на карте «Гринписа».

Согласно недавнему исследованию, загрязнение воздуха мелкими частицами от сжигания топлива (PM2.5) сокращает среднюю ожидаемую продолжительность жизни при рождении в России примерно на девять месяцев. Ранее международная группа ученых показала, что плохая экологическая обстановка сводит на нет пользу от прогулок на свежем воздухе для пожилых людей.