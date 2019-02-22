Зловонная река разлилась по пешеходной дорожке и проезду возле корпуса 438А, в котором расположен банк ВТБ. Судя по запаху и «рыжему» цвету, «река» образовалась явно не из-за подтаявшего снега, иначе она замерзла бы: температура воздуха на улице была около десяти градусов мороза.

Рядом уже несколько дней идут какие-то работы в канализации, рассказал Zelenograd.ru местный житель. Фекальный потоп он заметил утром в пятницу, 22 февраля. Рабочие объяснили ему, что засорился колодец.