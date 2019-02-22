Зловонная река разлилась по пешеходной дорожке и проезду возле корпуса 438А, в котором расположен банк ВТБ. Судя по запаху и «рыжему» цвету, «река» образовалась явно не из-за подтаявшего снега, иначе она замерзла бы: температура воздуха на улице была около десяти градусов мороза.
Рядом уже несколько дней идут какие-то работы в канализации, рассказал Zelenograd.ru местный житель. Фекальный потоп он заметил утром в пятницу, 22 февраля. Рабочие объяснили ему, что засорился колодец.
Zelenograd.ru выяснил, что подрядная организация водоканала проводит санацию канализации. Во время чистки произошла авария: лопнул байспас — обводной трубопровод, в результате чего канализационные воды вышли на поверхность.
К трем часам дня подрядчики устранили аварию и откачали зловонную жижу с улицы, сообщил нам водоканал.
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