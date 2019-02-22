Бесплатные занятия по русскому языку в библиотеке в корпусе 1106 проходят каждую пятницу в 18:30. На занятии вспоминают правила орфографии, пунктуации и пишут диктант по текстам современных авторов. Так легче подготовиться к «Тотальному диктанту», который пройдет в этом году 13 апреля.

Занятия длятся полтора часа, их ведут преподаватель русского языка и литературы Ирина Иликян и заслуженный учитель России Валерий Клементьев. Они рассчитаны на возраст 12+, но можно приходить и школьникам помладше, если есть интерес. Можно приехать с маленькими детьми (от трех лет) — во время занятий они могут побыть в игровой комнате библиотеки. Занятия «Русский по пятницам» будут проходит каждую пятницу, кроме 8 марта.

«Тотальный диктант» — ежегодная всеобщая добровольная проверка грамотности. Задуманная в 2004 году в Новосибирском государственном университете скромная образовательная акция стала сейчас масштабным международным событием. Авторами диктанта каждый год становятся современные российские писатели. В этом году экспертный совет акции выбрал автором писателя, литературного критика и литературоведа Павла Басинского. «Диктатором» диктанта (почему-то организаторы называют человека, читающего текст, именно так) выступают актеры, писатели, педагоги, медийные личности.

По опыту прошлых лет, основные сложности в диктанте могут возникать при несовпадении пунктуации с авторской (там, где допустимо поставить, например, запятую вместе тире) и в спорном контексте — например, писать слово «луна» с заглавной или строчной буквы (это реальный случай). Впрочем, бывают и обычные ошибки. В прошлом году зеленоградские участники «Тотального диктанта» чаще всего делали ошибки в словах «струганых» (заборов), «шалопайничал», «чересчур» и «палисадник».