Безработный 42-летний мужчина попал в больницу в результате несчастного случая. Он попал под колеса автопогрузчика на проспекте Генерала Алексеева в Зеленограде утром 7 февраля. В больнице он объяснил, что оказался на пути погрузчика Cat по собственной неосторожности, когда дернул за рычаг.

В результате мужчину госпитализировали в отделение травматологии и ортопедии с переломом костей таза — лобковой и седалищной. Пострадавший находится на лечении в стационаре с благоприятными прогнозами относительно выздоровления, но у следствия есть вопросы.

У полиции есть основания полагать, что мужчина скрывает некоторые обстоятельства, при которых получил травмы. Предположительно он собирался угнать спецтехнику, пишет агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Другой источник, знакомый с ситуацией, рассказаывает, что пострадавший мужчина на самом деле работает грузчиком на хлебозаводе, где и пострадал.