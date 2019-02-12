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Угонщик получил переломы при попытке завладеть автопогрузчиком 12.02.2019 ZELENOGRAD.RU

Безработный 42-летний мужчина попал в больницу в результате несчастного случая. Он попал под колеса автопогрузчика на проспекте Генерала Алексеева в Зеленограде утром 7 февраля. В больнице он объяснил, что оказался на пути погрузчика Cat по собственной неосторожности, когда дернул за рычаг.

В результате мужчину госпитализировали в отделение травматологии и ортопедии с переломом костей таза — лобковой и седалищной. Пострадавший находится на лечении в стационаре с благоприятными прогнозами относительно выздоровления, но у следствия есть вопросы.

У полиции есть основания полагать, что мужчина скрывает некоторые обстоятельства, при которых получил травмы. Предположительно он собирался угнать спецтехнику, пишет агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Другой источник, знакомый с ситуацией, рассказаывает, что пострадавший мужчина на самом деле работает грузчиком на хлебозаводе, где и пострадал.

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