Мужчина чуть не сгорел заживо в своей квартире во время пожара. Он крепко спал на диване в горящей комнате, когда его нашли. С серьезными ожогами его сразу передали наряду «скорой помощи». Чтобы попасть в квартиру, пожарным пришлось вскрывать дверь с помощью специального инструмента под названием «хулиган».

Пожар произошел ранним утром в четверг, 31 января. Вызов поступил в 4:11, через минуту пожарные расчеты выехали на место и еще через пять минут были на месте. Горела квартира в третьем подъезде девятиэтажного корпуса 200 Г на втором этаже. Пламя вырвалось из лопнувшего окна и перекинулось на оконную раму этажом выше.

По приставной лестнице пожарные поднялись в квартиру на третьем этаже и вытащили оттуда одного человека. Еще четверых, двое из которых дети трех и одиннадцати лет, забрали с лестничных маршей 4-го и 6-го этажей. Им выдали изолирующие колпаки с фильтрами — самоспасатели «Фенист» для защиты органов дыхания, зрения, головы и шеи и вывели на улицу.

На 8-м этаже пожарные обнаружили второго пострадавшего 40-летнего мужчину. Он получил тепловой удар от волны жара, поднявшейся до верхнего этажа, когда открыл дверь квартиры и вышел на площадку. Пострадавшего, который в этот момент находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, сразу передали бригаде «скорой».

Мужчину госпитализировали с подозрением на отравление угарным газом в общую реанимацию. Провели обследование и назначили инфузионную детоксикационную терапию, сообщили Zelenograd.ru в горбольнице. Около полудня в больницу поступила 40-летняя женщина с того же адреса с жалобами на головокружение и тошноту. При обследовании в реанимации отравление угарным газом не подтвердилось, и женщину перевели в терапевтическое отделение.

Хозяин сгоревшей квартиры в зеленоградскую больницу не поступал. Предположительно его доставили прямиком в столичный НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Как сообщили Zelenograd.ru в пресс-службе МЧС, в тушении пожара, который ликвидировали за 15 минут, и устранении его последствий участвовали 25 человек из 8 отделений. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. По предварительной версии, мужчина уснул с непогашенной сигаретой, что и стало причиной пожара.