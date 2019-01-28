Полиция задержала подозреваемого в краже тамбурной двери, а его подельник проходит по делу свидетелем.

Ночью эти мужчины, надев медицинские маски и капюшоны, проникли в один из домов в 1-м микрорайоне. Со слов источника в правоохранительных органах, там они сняли с петель металлическую дверь, установленную в тамбуре с тремя квартирами, и вынесли ее из подъезда. Эти кадры попали в объектив камеры наружного видеонаблюдения.

В полицию обратились жители тех самых трех квартир. Украденную дверь они оценили в 28 тысяч рублей.

Идея забрать дверь принадлежала 34-летнему жителю Подмосковья, который в дальнейшем хотел использовать ее для личных нужд. Но не успел: похищенную дверь нашли. После задержания с подозреваемого взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили Zelenograd.ru в полиции.

Второй участник ночной операции был уверен, что просто по-дружески помогает знакомому. На дверь он притязаний не имел, и потому следствие определило его роль в деле как свидетеля, а не соучастника, объяснил источник. Зачем он тогда надел маску, непонятно.