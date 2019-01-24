Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» просит помочь в поиске родных пожилой женщины, которая с 21 января 2019 года находится в одном из столичных медицинских учреждений.
Женщину предположительно зовут Мария Ивановна Иванова. И она, возможно, жительница Зеленограда.
Приметы. На вид ей 75—80 лет. Нормального телосложения. Коротко стриженные волосы, выкрашенные в рыжий цвет.
Из одежды: куртка болотного цвета, разноцветный платок.
Любую информацию, которая может помочь в розыске родственников женщины, просят сообщать по телефону горячей линии «Лизы Алерт»: 8(800)700-54-52 или по 112.
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