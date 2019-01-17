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Женщина устроила самоподжог под Зеленоградом 17.01.2019 ZELENOGRAD.RU

Загоревшуюся женщину заметил на пустыре недалеко от Пятницкого шоссе гулявший неподалеку местный житель.

Он бросился на помощь, затушил женщину снегом и вызвал на место происшествия медиков, пишет «Рен ТВ».

Оказав первую помощь, «скорая» доставила 39-летнюю зеленоградку в реанимацию. У нее диагностировали ожог верхних дыхательных путей, затем и заинтубировали и экстренно перевезли в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, сообщили Zelenograd.ru в горбольнице.

Инцидент произошел днем в субботу, 12 января. Полиция проводит проверку, выясняются обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, женщина пыталась свести счеты с жизнью: облившись горючей жидкостью, она подожгла себя.

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