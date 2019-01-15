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Снег с эстакады на Ленинградском шоссе разбил лобовое стекло проезжавшей под ней машины 16.01.2019 ZELENOGRAD.RU

Под лавину грязи и снега попал автомобиль в районе 37-го километра Ленинградки при въезде в Зеленоград.

Снежно-грязевой поток обрушился с эстакады, которую в этот момент чистила колонна снегоуборщиков.

«Лобовое под замену, трещина на половину стекла», — написал водитель в «Инстаграме» под видео с регистратора 15 января. Сам мужчина не пострадал.

Считаете ли вы, что проезд под эстакадой надо перекрывать или выставлять предупреждающие знаки во время уборки снега?
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