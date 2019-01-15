Считаете ли вы, что проезд под эстакадой надо перекрывать или выставлять предупреждающие знаки во время уборки снега?
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Под лавину грязи и снега попал автомобиль в районе 37-го километра Ленинградки при въезде в Зеленоград.
Снежно-грязевой поток обрушился с эстакады, которую в этот момент чистила колонна снегоуборщиков.
«Лобовое под замену, трещина на половину стекла», — написал водитель в «Инстаграме» под видео с регистратора 15 января. Сам мужчина не пострадал.
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