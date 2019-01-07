С транспондером

Базовый тариф во все дни недели 330 рублей. В пиковое время — 370. Пиковое время из Зеленограда в Москву — в воскресенье с 14:00; из Москвы в Зеленоград — по пятницам с 14:00. Ночью — 80 рублей.

Ранее проезд стоил 280-360 рублей в зависимости от дня недели и времени суток (цены до Нового года — в каникулы действовали специальные тарифы).