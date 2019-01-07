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Проезд по трассе М-11 подорожает с 9 января. Скидка по транспондеру уменьшается 07.01.2019 ZELENOGRAD.RU

Тарифы на проезд по платной трассе М-11 поднимают с началом рабочей недели, 9 января.

По транспондеру теперь не фиксированная скидка, а фиксированная цена. А если пересчиать новые цены в скидку, то по транспондеру она уменьшилась с 20 до 18 процентов. Стоимость абонементов не меняется.

С транспондером

Базовый тариф во все дни недели 330 рублей. В пиковое время — 370. Пиковое время из Зеленограда в Москву — в воскресенье с 14:00; из Москвы в Зеленоград — по пятницам с 14:00. Ночью — 80 рублей.

Ранее проезд стоил 280-360 рублей в зависимости от дня недели и времени суток (цены до Нового года — в каникулы действовали специальные тарифы).

Без транспондера

Базовый тариф во все дни недели 400 рублей. В пиковое время — 450. Пиковое время из Зеленограда в Москву — в воскресенье с 14:00; из Москвы в Зеленоград — по пятницам с 14:00. Ночью — 100 рублей.

Все тарифы с 9 января на участке Москва — Солнечногорск платной трассы: с транспондером и без транспондера.

До 28 февраля по М-11 можно ездить бесплатно с 1:00 до 6:00.

Как изменится ваше поведение после подрожания проезда на М-11?
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