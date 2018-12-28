Погода в новогоднюю ночь будет замечательной, в отличие от прошлогодней, пообещал научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд жителям региона. Ожидается легкий снежок и потепление на пять градусов к утру первого дня 2019 года.

Сейчас избыток снега, высота снежного покрова в столице — от 26 до 31 сантиметра, а в Подмосковье — до 34. Можно использовать этот фактор: с детьми играть, бабы снежные лепить, на санках кататься, дурачиться и кувыркаться, цитирует агентство «Москва» Вильфанда.

В прошлом году весь декабрь был очень дождливым, и в первых числах января 2018-го тоже стояла дождливая и теплая погода — дождь и мокрый снег. Устойчивый снежный покров установился только после Рождества, после седьмого числа, что случается крайне редко. Совсем другая картина в нынешнем декабре и наступающем январе.

С первых часов нового года атмосферное давление начнет значительно понижаться, а температура воздуха повышаться. В начале ночи она будет -10, а к утру поднимется до -5. Днем 1 января прогнозируется от -3 до -8 Со при ветре 5—7 м/с и небольшом снеге. Давление в течение суток — с нуля до 24 часов 1 января упадет примерно на 15 миллиметров ртутного столба.

Последние дни перед Новым годом пройдут в столице без погодных катаклизмов. В ближайшие три дня установится достаточно однородный режим погоды. Ночные температуры 7—10 градусов мороза, днем 5—6 ниже нуля. «Ветер будет, но 5—10 м/с, барическое поле достаточно устойчивое, никаких предпосылок для усиления ветрового режима или обильного снегопада нет», — отметил Вильфанд.