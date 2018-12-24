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Как будут работать автобусы и метро на новогодние праздники. С 29 декабря по 8 января 24.12.2018 ZELENOGRAD.RU
В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января

Автобус 400 работает всю ночь, но будет ходить раз в полчаса:

  • Станция Крюково: 00.30; 01.00; 01.28; 01.56; 02.24; 02.52; 03.20; 03.48; 04.16; 04.44
  • Метро «Речной вокзал»: 01.35; 02.05; 02.33; 03.01; 03.29; 03.57; 04.25; 04.53; 05.21; 05.49

Автобус 400Т продлит работу до 3:30:

  • 16 микрорайон: 00.36; 01.12; 01.48; 02.25.
  • Метро «Тушино»: 01.41; 02.17; 02.53; 03.30.

Автобус 19 работает всю ночь, но будет ходить раз в полчаса:

  • Горбольница: 00.25; 00.54; 01.24; 01.52; 02.20; 02.49; 03.18; 03.46; 04.15; 04.44; 05.12.
  • 14 микрорайон: 00.45; 01.13; 01.41; 02.10; 02.39; 03.07; 03.36; 04.05; 04.33; 05.02.

Автобус 11 продлит работу до 1:30:

  • Северная: 01.00; 01.30.
  • Станция Крюково: 01.38; 02.08.

Автобус 15 продлит работу до 1:30:

  • «Электрон»: 00.16; 00.52; 01.12; 01.36.
  • 16 мкрн: 00.50; 01.15; 01.33.

Метро и МЦК открыты всю ночь, интервалы движения поездов — до 15 минут.

Последняя электричка из Крюково в Москву уйдет в 00:07, следующая — в 4:10. Из Москвы — в 1:05, следующая — в 4:33.

В Рождественскую ночь с 6 на 7 ноября

Автобус 400 будет ходить до 3:00

  • Станция Крюково: 00.23; 00.46; 01.09; 01.32; 01.55.
  • Метро «Речной вокзал»: 01.28; 01.51; 02.14; 02.37; 03.00.

Автобус 400 Т будет ходить до 3:00

  • 16 микрорайон: 00.25; 00.55; 01.25; 01.55.
  • Метро «Тушино»: 01.30; 02.00; 02.30; 03.00.

К окончанию богослужений в Никольском и Филаретовском храмах подадут автобусы №1, 2, 12, 19 и №9, 11, 29.

Метро и МЦК в ночь с 6 на 7 января закроются в 2:00.

Изменение расписания в связи с переносом рабочих дней

Автобусы в субботу 29 декабря будут ходить по расписанию пятницы, а с 30 декабря по 8 января — по расписанию воскресного дня, то есть, с увеличенными интервалами.

Электрички с 30 декабря по 7 января будут ходить по расписанию субботы, а 8 января — по расписанию воскресенья.

Стоимость проезда

С 1 января подорожает проезд в электричках, со 2 января — в автобусах и метро.

На платной дороге М11 с 30 декабря по 7 января будет применяться тариф субботы. 8 января (вторник) — будет применяться тариф воскресенья.

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