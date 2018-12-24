Автобус 400 работает всю ночь, но будет ходить раз в полчаса:
- Станция Крюково: 00.30; 01.00; 01.28; 01.56; 02.24; 02.52; 03.20; 03.48; 04.16; 04.44
- Метро «Речной вокзал»: 01.35; 02.05; 02.33; 03.01; 03.29; 03.57; 04.25; 04.53; 05.21; 05.49
Автобус 400Т продлит работу до 3:30:
- 16 микрорайон: 00.36; 01.12; 01.48; 02.25.
- Метро «Тушино»: 01.41; 02.17; 02.53; 03.30.
Автобус 19 работает всю ночь, но будет ходить раз в полчаса:
- Горбольница: 00.25; 00.54; 01.24; 01.52; 02.20; 02.49; 03.18; 03.46; 04.15; 04.44; 05.12.
- 14 микрорайон: 00.45; 01.13; 01.41; 02.10; 02.39; 03.07; 03.36; 04.05; 04.33; 05.02.
Автобус 11 продлит работу до 1:30:
- Северная: 01.00; 01.30.
- Станция Крюково: 01.38; 02.08.
Автобус 15 продлит работу до 1:30:
- «Электрон»: 00.16; 00.52; 01.12; 01.36.
- 16 мкрн: 00.50; 01.15; 01.33.
Метро и МЦК открыты всю ночь, интервалы движения поездов — до 15 минут.
Последняя электричка из Крюково в Москву уйдет в 00:07, следующая — в 4:10. Из Москвы — в 1:05, следующая — в 4:33.
Автобус 400 будет ходить до 3:00
- Станция Крюково: 00.23; 00.46; 01.09; 01.32; 01.55.
- Метро «Речной вокзал»: 01.28; 01.51; 02.14; 02.37; 03.00.
Автобус 400 Т будет ходить до 3:00
- 16 микрорайон: 00.25; 00.55; 01.25; 01.55.
- Метро «Тушино»: 01.30; 02.00; 02.30; 03.00.
К окончанию богослужений в Никольском и Филаретовском храмах подадут автобусы №1, 2, 12, 19 и №9, 11, 29.
Метро и МЦК в ночь с 6 на 7 января закроются в 2:00.
Автобусы в субботу 29 декабря будут ходить по расписанию пятницы, а с 30 декабря по 8 января — по расписанию воскресного дня, то есть, с увеличенными интервалами.
Электрички с 30 декабря по 7 января будут ходить по расписанию субботы, а 8 января — по расписанию воскресенья.
С 1 января подорожает проезд в электричках, со 2 января — в автобусах и метро.
На платной дороге М11 с 30 декабря по 7 января будет применяться тариф субботы. 8 января (вторник) — будет применяться тариф воскресенья.
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