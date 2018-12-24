Изменение расписания в связи с переносом рабочих дней

Автобусы в субботу 29 декабря будут ходить по расписанию пятницы, а с 30 декабря по 8 января — по расписанию воскресного дня, то есть, с увеличенными интервалами.

Электрички с 30 декабря по 7 января будут ходить по расписанию субботы, а 8 января — по расписанию воскресенья.