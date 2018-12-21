Снежную погоду предсказывают синоптики с вечера пятницы и на все выходные. Сугробы станут выше на 10—15 сантиметров, а воздух прогреется до -3.

Антициклон отступает за Урал, его сменит циклон, который формируется над Северным морем. Связанная с ним зона снегопадов подойдет к столичному региону вечером в пятницу и «застрянет» над ним до понедельника включительно. Снег будет то усиливаться, то ослабевать, и его станет столько, сколько обычно бывает в конце января. Атмосферное давление к субботе понизится до 749 миллиметров ртутного столба, то есть на 15 единиц меньше чем за сутки, сообщают «Метеоновости».

Циклон принесет повышение температуры воздуха. По прогнозам, днем в субботу и воскресенье в Зеленограде будет 4—5 градусов мороза, такая же температура сохранится по ночам. В понедельник днем ожидается -3, однако ночью похолодает на три градуса. Далее ночные температуры станут опускаться, но будут мало отличаться от дневных.

Синоптики предупредили также, что могут отмечаться условия для образования сосулек и скопления снежных масс на крышах домов.