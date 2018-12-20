Горящий автомобиль обнаружили местные жители во дворе корпуса 347 утром в четверг, 20 декабря. Как сказали в МЧС, сообщение о возгорании поступило в 7:08, через 6 минут пожарные были на месте, еще через минуту ликвидировали огонь. В салоне сгоревшего автомобиля «Хёндэ Акцент» обнаружили труп мужчины. Личность погибшего и причины возгорания выясняются.
Очевидец рассказал Zelenograd.ru, что, судя по положению тела и рук, мужчина пытался выбраться из машины. Погибший предположительно 27-летний житель Мордовии, однако окончательно это станет известно после экспертизы. Также видели, что огонь был снизу, а спинка водительского сиденья была откинута. Возможно, мужчина спал в момент возгорания.
Немного пострадала еще одна машина, припаркованная рядом.
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