Очевидец рассказал Zelenograd.ru, что, судя по положению тела и рук, мужчина пытался выбраться из машины. Погибший предположительно 27-летний житель Мордовии, однако окончательно это станет известно после экспертизы. Также видели, что огонь был снизу, а спинка водительского сиденья была откинута. Возможно, мужчина спал в момент возгорания.

Немного пострадала еще одна машина, припаркованная рядом.

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