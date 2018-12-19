Такси, мусоровоз с прицепом и два кроссовера стали участниками дорожно-транспортного происшествия перед «кругом» на выезде со старого моста в направлении Солнечной аллеи. На месте аварии очевидцы наблюдали также два рейсовых городских автобуса № 21 с включенной аварийной сигнализацией.

Дорожный инцидент произошел около 15:40 во вторник, 18 декабря. Со слов одного из свидетелей, автобусы «присоединились» позже, то есть не участвовали в ДТП, а остановились, потому что не могли проехать.

Авария спровоцировала «бордовую» пробку во всю длину путепровода от Заводской улицы до Солнечной аллеи, а также на примыкающей улице Радио и отрезке Заводской. Затор держался около двух часов. К шести вечера движение на старом мосту нормализовалось.

В полицейские сводки ДТП не попало, поскольку, очевидно, никто не пострадал. Обстоятельства, приведшие к аварии, выясняются.