Ярмарка находится возле шатра с вещевыми рядами и зданием нового (еще не открытого) ТЦ «Авангард» на улице Панфилова. Палатки празднично украшены. Для замерзших — дегустация глинтвейна, а в соседней палатке продают тот же глинтвейн, сбитень и другие согревающие напитки по 100 рублей за 200 грамм. На ярмарке также обещают ассортимент рыбы от фирмы La More, свежий хлеб от «Каравая», соленья, подарочные наборы, изделия ремесленников и сувениры. Живые ёлки и сосны продают за 500-700 рублей за метр. Деревья привезли из Пензы и Твери.