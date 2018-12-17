На одной из строек зеленоградской особой экономической зоны на площадке «Алабушево» рабочие наткнулись на 150 мм снаряд времен войны. Это произошло в субботу днем. Полиция выставила оцепление. Через два часа приехали саперы и увезли снаряд для уничтожения.
Фото: Игорь Ищенко / facebook.com
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