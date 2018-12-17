Комментировать
В особой экономической зоне нашли снаряд времен войны 17.12.2018 ZELENOGRAD.RU

На одной из строек зеленоградской особой экономической зоны на площадке «Алабушево» рабочие наткнулись на 150 мм снаряд времен войны. Это произошло в субботу днем. Полиция выставила оцепление. Через два часа приехали саперы и увезли снаряд для уничтожения.

 Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама