Густой дым над аквапарком и сильный запах гари заметил местный житель Никита Н. в воскресенье, 16 декабря, около половины девятого утра.

При этом на первом этаже и в будке охранника рядом с недостроем горел свет, охранник ходил по территории.

Никита сразу вызвал пожарных, которые приехали через две-три минуты. Выяснилось, что внутри топят дровяную печь. Вероятно, типа «буржуйки». Печных или каминных труб не видно, а дым валил из вентиляционного выхода на крыше.

«Воняет ужасно, так как сейчас морозы и воздух свежий. Думаю, к ним часто теперь будут пожарные ездить. Дым тянет в 4-й микрорайон, и если человек увидит такой же дым, тоже вызовет пожарных», — рассказал Никита Zelenograd.ru. При этом в здании практически круглосуточно горит свет, поэтому непонятно, зачем надо топить дровами.

Развлекательный комплекс с аквапарком на городском пруду начали строить в 2007 году, а идея появилась за пять лет до этого, в 2002-м. Строительство заглохло почти сразу и ненадолго возобновилось в 2011-м. Весной 2018 года здание выставили на продажу (в результате торгов его так и не купили). По заключению экспертизы, проведенной в марте, здание готово на 88%, подключены коммуникации, проведены все строительные работы, кроме внутренней отделки. Физического износа здания эксперты не зафиксировали и оценили его состояние на тот момент как «отличное». После завершения строительства его можно использовать по прежнему назначению, то есть как развлекательный центр.