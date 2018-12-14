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«Коробки храбрости» для тяжелобольных детей собирают в Зеленограде 14.12.2018 ZELENOGRAD.RU

Культурный центр «Доброволец» и Творческий лицей установили в своих учреждениях «Коробки храбрости» для подарков тяжелобольным детям.

«Коробку храбрости» придумали детские врачи-онкологи для поощрения маленьких пациентов, которые проходят длительное и болезненное лечение. Пройдя процедуру, не важно какую, ребенок получает награду за храбрость — игрушку из той самой коробки. С помощью презентов детишек удается утешить, слезы и боль забываются.

В России «Коробку храбрости» первым организовал фонд помощи детям «Подари жизнь», вместе с которым «Доброволец» и Творческий лицей проводят акцию.

Подарки выдаются детям очень часто, поэтому «Коробку храбрости» нужно пополнять не реже двух раз в неделю. И любой желающий может внести свой вклад.

Подходят любые небольшие игрушки: маленькие фонарики, куколки, наборы зверей, трансформеры, машинки, герои мультфильмов и сказок, пупсы, маленькие наборы лего, сейчас новый пик популярности у покемонов. Также дети любят пазлы, книги (в упаковке). Примеры подарков смотрите на сайте фонда «Подари жизнь».

Не подходят деревянные, плюшевые, бьющиеся (стеклянные и керамические), непрочные, острые, а также игрушки с большим количеством мелких деталей, нельзя дарить детскую косметику и заколки.

Собирают только новые игрушки! Это связано с тем, что у детей, проходящих лечение от онкологии, серьезно ослаблен иммунитет. Домашняя пыль для них невероятно опасна. Поэтому в коробку не попадут мягкие игрушки, возьмут лишь то, что можно неоднократно протереть стерилизатором.

Пополнить «Коробки храбрости» в Зеленограде:

  • корпус 514а, культурный центр «Доброволец» (работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00);
  • корпус 813, Творческий лицей (работает с понедельника по субботу с 10:00 до 19:00).

Акция продлится до 21 декабря.

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