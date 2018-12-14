Культурный центр «Доброволец» и Творческий лицей установили в своих учреждениях «Коробки храбрости» для подарков тяжелобольным детям.
«Коробку храбрости» придумали детские врачи-онкологи для поощрения маленьких пациентов, которые проходят длительное и болезненное лечение. Пройдя процедуру, не важно какую, ребенок получает награду за храбрость — игрушку из той самой коробки. С помощью презентов детишек удается утешить, слезы и боль забываются.
В России «Коробку храбрости» первым организовал фонд помощи детям «Подари жизнь», вместе с которым «Доброволец» и Творческий лицей проводят акцию.
Подарки выдаются детям очень часто, поэтому «Коробку храбрости» нужно пополнять не реже двух раз в неделю. И любой желающий может внести свой вклад.
Подходят любые небольшие игрушки: маленькие фонарики, куколки, наборы зверей, трансформеры, машинки, герои мультфильмов и сказок, пупсы, маленькие наборы лего, сейчас новый пик популярности у покемонов. Также дети любят пазлы, книги (в упаковке). Примеры подарков смотрите на сайте фонда «Подари жизнь».
Не подходят деревянные, плюшевые, бьющиеся (стеклянные и керамические), непрочные, острые, а также игрушки с большим количеством мелких деталей, нельзя дарить детскую косметику и заколки.
Собирают только новые игрушки! Это связано с тем, что у детей, проходящих лечение от онкологии, серьезно ослаблен иммунитет. Домашняя пыль для них невероятно опасна. Поэтому в коробку не попадут мягкие игрушки, возьмут лишь то, что можно неоднократно протереть стерилизатором.
Пополнить «Коробки храбрости» в Зеленограде:
- корпус 514а, культурный центр «Доброволец» (работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00);
- корпус 813, Творческий лицей (работает с понедельника по субботу с 10:00 до 19:00).
Акция продлится до 21 декабря.
- "ДЕТСТВО Плюс"
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8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
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- СТО Зеленоград
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