В первые два дня работы магазина посетителей будет ждать развлекательная программа с конкурсами и розыгрышами подарочных карт номиналом 500 и 1000 рублей. Запланированы DJ сеты и аквагрим для детей. В честь открытия будут действовать специальные скидки: при покупке трех вещей скидка 15%, четырех — 20% и шести — 25%.

Магазин Gloria Jeans в «Иридиуме» станет вторым по счету магазином бренда в Зеленограде. До нынешнего лета бренд был представлен вТЦ «Панфиловский», после его закрытия ближайшим к Зеленограду стал магазин в торговом комплексе «Зеленопарк».

Gloria Jeans — бренд одежды для всех членов семьи: от повседневных моделей до модных сезонных коллекций. Бренд ориентирован на продажу качественной и доступной продукции по низким ценам с регулярными скидками. «Компания является лидером в сегменте fast fashion. Мы самостоятельно разрабатываем и производим продукцию, проверяем её качестве, после чего реализуем ее через широкую розничную сеть бренда. Каждую неделю в магазины поступает более 100 новых моделей» , — рассказывает о себе Gloria Jeans. В сети бренда более 550 магазинов в России и странах СНГ.