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Новый железнодорожный вокзал в Шереметьеве снизит загруженность Ленинградки 13.12.2018 ZELENOGRAD.RU

В Шереметьеве построят железнодорожный вокзал для аэроэкспрессов. Предполагается, что с его появлением снизится загруженность Ленинградского шоссе и, соответственно, вырастет пропускная способность трассы в направлении аэропорта.

Сто пар поездов повышенной комфортности будут курсировать между Савеловским вокзалом и Северным терминальным комплексом (терминал В) аэропорта.

Строительство планируют начать в 2019-м и закончить в том же году, сообщает компания «Желдорпроект», которая разработала концепцию вокзала в Шереметьеве.

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