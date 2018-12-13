В Шереметьеве построят железнодорожный вокзал для аэроэкспрессов. Предполагается, что с его появлением снизится загруженность Ленинградского шоссе и, соответственно, вырастет пропускная способность трассы в направлении аэропорта.

Сто пар поездов повышенной комфортности будут курсировать между Савеловским вокзалом и Северным терминальным комплексом (терминал В) аэропорта.

Строительство планируют начать в 2019-м и закончить в том же году, сообщает компания «Желдорпроект», которая разработала концепцию вокзала в Шереметьеве.