Реконструкция Шереметьево: что нового сделали для автомобилистов и пассажиров
Единый архитектурный ансамбль вокзала и терминала В
Желдорпроект / http://zdpr.ru
В Шереметьеве построят железнодорожный вокзал для аэроэкспрессов. Предполагается, что с его появлением снизится загруженность Ленинградского шоссе и, соответственно, вырастет пропускная способность трассы в направлении аэропорта.
Сто пар поездов повышенной комфортности будут курсировать между Савеловским вокзалом и Северным терминальным комплексом (терминал В) аэропорта.
Строительство планируют начать в 2019-м и закончить в том же году, сообщает компания «Желдорпроект», которая разработала концепцию вокзала в Шереметьеве.
Верите ли вы, что Ленинградское шоссе станет свободнее с появлением нового вокзала?
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